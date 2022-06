Nations League, Bernardo Silva: “Complicato dopo aver giocato 60 partite. La gente…”

AL termine della gara pareggiata con la Spagna, il portoghese ha espresso la sua opinione sul calendario congestionato dai troppi impegni

Dopo il pareggio tra Spagna e Portogallo (1-1) nel 1° turno del girone 2 della Nations League, Bernardo Silva ha espresso la sua opinione sul calendario congestionato dai troppi impegni. "È molto difficile per i giocatori in una stagione in cui abbiamo giocato 60 partite, venire qui e giocarne altre 4. Tanta gente ne parla, troppe partite e alla fine arrivano tanti infortuni".