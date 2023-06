Nations League: l’Italia perde 2-1, la finale sarà Croazia-Spagna

La Spagna di De La Fuente vince 2-1 contro l'Italia di Mancini e vola in finale di Nations League 2022/2023

Gli iberici affronteranno la Croazia di Dalic, che mercoledì sera ha vinto 4-2 contro l'Olanda ai supplementari.

Per gli Azzurri ci sarà comunque la finalina per il terzo posto, proprio contro gli olandesi. Per gli spagnoli, decisive le reti di Yeremi Pino e Joselu, subentrato dalla panchina; di Immobile invece il gol del momentaneo 1-1