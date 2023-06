Nations League, Spagna-Italia: le formazioni ufficiali. Mancini sceglie Acerbi e Barella

I due interisti in campo dal primo minuto nella semifinale dalla quale uscirà la finalista che domenica sera affronterà la Croazia

Nella semifinale di Nations League - e si decide la finalista che affronterà la Croazia in finale domenica - contro la Spagna, Mancini ha optato per il 3-5-2. Il ct azzurro ha scelto di schierare da titolare due interisti nella sua formazione: ci sono Acerbi in difesa e Barella a centrocampo.