CDS – Nazionale in allarme per gli interisti: Barella, Bastoni e Sensi in attesa

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola martedì 23 marzo 2021 parla della questione convocati Inter in Nazionale

"Nazionale in allarme per gli interisti". Recita così il titolo in copertina sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola martedì 23 marzo 2021. "Qualificazioni mondiali 2022: lo stop per il Covid tiene in ansia l'Italia. Barella, Bastoni e Sensi sono in attesa del via libera dell'autorità sanitaria", si legge. In taglio alto, invece, la questione Juventus: "Pirlo all'angolo. Ultimatum al tecnico: la Champions non basta, o cambia la Juve o salta".