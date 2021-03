Nazionale, Barella parte da titolare con la Bulgaria. Sensi in forse

L'ex centrocampista del Sassuolo dovrebbe partire dalla panchina e dovrebbe giocare Locatelli. Pochi dubbi sull'impiego del sardo

Dei tre giocatori nerazzurri in Nazionale con Roberto Mancini è sicuro del posto da titolare nella sfida con la Bulgaria solo Barella. Nella sfida, valida per la qualificazione ai Mondiali del 2022, il centrocampista nerazzurro pare certo di un posto da titolare. Il giocatore nerazzurro era sembrato, e si è letto anche nei giudizi in pagella del giorno dopo, un po' appannato nei minuti giocatori contro l'Irlanda del Nord.