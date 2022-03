Inter, chance da titolare in Nazionale per Bastoni: in campo anche Barella

I due nerazzurri giocheranno dal primo minuto nel decisivo playoff per i Mondiali dell'Italia contro la Macedonia

Ci saranno anche Alessandro Bastoni e Nicolò Barella nell'undici titolare dell'Italia che affronterà la Macedonia del Nord, match decisivo per sognare ancora la qualificazione al prossimo Mondiale. Pochi dubbi sulla presenza in campo dei due calciatori dell'Inter, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Contro i macedoni del Nord l'unico titolare sarà Donnarumma, lui fisicamente a posto ma con qualche acciacco psicologico da guarire. Per il resto si può ipotizzare Florenzi-Emerson coppia di esterni, da sempre prima alternativa a Di Lorenzo-Spinazzola, e Bastoni centrale di sinistra. Manca lo stopper di destra. Un posto per tre candidati dal derby di Roma: al momento sembra in vantaggio Mancini, vista la condizione di Luiz Felipe e Acerbi. Coverciano chiarirà. Gli altri reparti dovrebbero essere abbastanza definiti. Difficile che il c.t. rinunci alla mediana titolare Barella-Jorginho-Verratti. Quasi scontata la scelta, a destra dell'attacco, di Berardi, la migliore delle alternative a Chiesa. Immobile resta il centravanti numero uno, malgrado l'affollamento di punte centrali (Scamacca, Belotti, Joao Pedro, Raspadori). A sinistra, infine, in prima fila c'è Insigne".