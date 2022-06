‘Black Lives Matter’, Nazionale inglese fischiata a Budapest

Ci risiamo. A Budapest i giocatori dell'Inghilterra sono stati fischiati e fatti oggetto di ululati dal pubblico della Puskas Arena

Ci risiamo. A Budapest i giocatori dell'Inghilterra sono stati fischiati e fatti oggetto di ululati dal pubblico della Puskas Arena nel momento in cui, prima del calcio d'inizio del match di Nations League contro l'Ungheria, si sono inginocchiati in segno di solidarietà verso il movimento 'Black Lives Matter'.

La cosa più assurda di tutto questo è che la partita avrebbe dovuto essere giocata a porte chiuse per la squalifica di tre turni inflitta dall'Uefa all'Ungheria proprio per i ripetuti comportamenti razzisti dei tifosi magiari durante le partite di Euro 2020. A ciò si era poi aggiunto lo stop di due turni inflitto dalla Fifa dopo la precedente sfida tra Ungheria e Inghilterra, dello scorso 2 settembre per le qualificazioni mondiali, quando anche in quell'occasione gli inglesi erano stati fischiati per essersi inginocchiati e poi, durante l'incontro, a Raheem Sterling e Jude Bellingham erano stati 'dedicati' ululati e versi di scimmia.