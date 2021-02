Nazionale, ok della FIFA: cittadinanza italiana per Toloi, Mancini può convocarlo

Il difensore dell'Atalanta ha ottenuto il via libera della Fifa: cittadinanza italiana ok e possibilità di giocare con la Nazionale di Mancini

Oggi da Zurigo è arrivato l'ok, con l'indicazione che Toloi, perno della difesa della squadra di Gasperini, è 'elegibile' da subito. Un ok che ovviamente non significa automaticamente azzurro, ma un'opzione in più per il ct Roberto Mancini.