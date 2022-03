Nazionali, Croazia-Slovenia 1-1: Perisic in campo tutta la partita

L'esterno nerazzurro è partito titolare anche questo pomeriggio nell'amichevole disputata dalla sua nazionale

E' terminata 1-1 l'amichevole di questo pomeriggio tra Croazia e Slovenia. Alla rete di Kramaric per i padroni di casa al 39' ha risposto il difensore sloveno Bijol in pieno recupero. In campo anche l'interista Ivan Perisic, per tutta la durata della partita. L'esterno dell'Inter è stato ammonito al 73'. Assente, come noto, Marcelo Brozovic: il metronomo nerazzurro spera di tornare presto in gruppo per essere a disposizione per la trasferta in casa della Juventus.