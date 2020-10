Nazionali, Eriksen in gol con la Danimarca. De Vrij fuori all’intervallo. Croazia ok

Prima notte di calcio internazionale per i calciatori nerazzurri impegnati con le rispettive nazionali. Serata di amichevoli, con Eriksen, Sensi, de Vrij, Brozovic e Perisic in campo.

Eriksen in gol con la Danimarca

Comoda vittoria per la Danimarca che supera per 4-0 le Fær Øer a Herning. C’è anche la firma di Christian Eriksen: il centrocampista nerazzurro, con la maglia numero 10, ha siglato il rigore del momentaneo 2-0 nel successo danese. Per Eriksen 72 minuti in campo.

Sensi in campo nella vittoria dell’Italia

Larga vittoria in amichevole per l’Italia, che al Franchi di Firenze batte 6-0 la Moldavia: in gol Cristante, El Shaarawy (2), Caputo e Berardi, oltre a un autogol. Minuti in campo per Stefano Sensi, subentrato al 68′ a Giacomo Bonaventura. Nicolò Barella e Danilo D’Ambrosio non sono stati utilizzati.

Vittoria per la Croazia di Brozovic e Perisic

Successo in rimonta per la Croazia, in campo a San Gallo contro la Svizzera. Padroni di casa in vantaggio con Gavranovic, poi Brekalo e Mario Pašalić regalano il successo alla selezione di Dalić. Marcelo Brozovic è sceso in campo a partire dal primo minuto della ripresa al posto di Badelj mentre Ivan Perisic è subentrato a Brekalo a 15 minuti dal termine.

45 minuti per de Vrij con l’Olanda

In campo per un tempo, da titolare: Stefan de Vrij ha disputato i primi 45 minuti di Olanda-Messico, prima di lasciare il posto a Veltman. Gli Orange sono stati sconfitti 1-0, decisivo il rigore segnato da Raul Jimenez nella ripresa.

(inter.it)