Nazionali, 90′ e gol per Skriniar e Lukaku con Slovacchia e Belgio

I due calciatori nerazzurri sono scesi in campo questa sera nelle gare di qualificazione ai prossimi mondiali

Dopo l'1-0 della Croazia di Brozovic e Perisic, sono arrivati due pareggi per i calciatori dell'Inter impegnati alle 20.45 con le rispettive nazionali. Il Belgio di Romelu Lukaku ha pareggiato 1-1 in rimonta in casa della Repubblica Ceca proprio grazie ad una rete dell'ariete nerazzurro, abile a superare due difensori prima di trafiggere il portiere avversario. Big Rom è andato sempre a segno nelle ultime dieci gare di qualificazione della sua nazionale.