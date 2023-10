Nazionali, Olanda-Francia 1-2: 62′ per Dumfries. Thuram e gli altri due…

Continua l'ottimo percorso della Francia nel girone di qualificazione ai prossimi Europei. I transalpini hanno battuto per 2-1 l'Olanda in trasferta, allungando così in classifica e mettendo in tasca il pass per la competizione. Di Mbappé la firma su entrambi i gol francesi, di Hartman invece l'inutile gol della squadra di casa. Dei calciatori dell'Inter presenti, 62' per l'unico titolare Denzel Dumfries. 10' per Thuram, subentrato all'80', mentre De Vrij e Pavard sono rimasti in panchina tutta la partita.