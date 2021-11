Nazionali, Turchia-Gibilterra 6-0: Calhanoglu in campo per 82′

La nazionale di Kuntz raggiunge la Norvegia al secondo posto nel girone di qualificazione ai prossimi mondiali

E' terminata in goleada Turchia-Gibilterra di questo pomeriggio. La nazionale di Hakan Calhanoglu ha vinto per 6-0, legittimando una superiorità evidente fin da subito, anche grazie alla superiorità numerica per l'espulsione di Olivero al 22'. Autore di una buona prova il centrocampista nerazzurro, rimasto in campo per 82'. Nessun gol, né assist però sul tabellino a sua firma.