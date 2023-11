Galatasaray, Ndombele è un problema: non riesce a perdere peso. Buruk ha saputo…

Il giocatore ex Napoli è in sovrappeso e non sembra avere intenzione di perdere peso. Il tecnico lo taglia fuori dalla squadra

Gianni Pampinella Redattore

Nel calcio di oggi l'aspetto fisico è importante tanto quanto quello tattico e tecnico, quindi se non si controlla ciò che si mangia, le prestazioni di qualsiasi giocatore calano sostanzialmente. È quello che succedendo a Tanguy Ndombele, che dal suo arrivo in prestito dal Tottenham al Galatasaray non è riuscito a scendere sotto gli 82 chili con cui è arrivato a Istanbul. Tanto meno raggiungere i 'ragionevoli' 75 kg desiderati dal suo allenatore, Okan Buruk , per un centrocampista di 1,81 cm.