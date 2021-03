Ndombele: “Mourinho? Scioccante, ma poi ho capito. Vicino all’Inter? Onestamente…”

Il calciatore che è stato accostato al mercato nerazzurro ha parlato di come si è ripreso il Tottenham e ha convinto il portoghese

Ndombeleera stato associato all'Inter. Nei giorni scorsi ha parlato della possibilità di lasciare il Tottenham e del suo rapporto con Mourinho: «Vicino all'Inter? Ad essere perfettamente onesto, non so quanto fossi vicino a partir. Quello che so è che volevo andarmene. Ne ho parlato con i dirigenti del club e in particolare con il presidente Levy. Ma lui mi ha detto che voleva non me ne andassi e questo sicuramente mi ha aiutato».