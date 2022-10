Nedved: “Non si è ancora vista la vera Juve. Vlahovic un piccolo Ibra”

A margine di Milan-Juventus a San Siro, il dirigente bianconero Pavel Nedved ha parlato così a DAZN: "Sono d’accordo con Max, Leao anche l’anno scorso ha determinato. Un pezzo dello Scudetto appartiene a lui perché è stato determinante. Noi abbiamo giocatori che potrebbero diventare come lui, sono sulla strada buona. Vlahovic è quel tipo di giocatore che può diventarlo, ricordiamo che è un 2000. Anche Kean. In Vlahovic vedo un piccolo Ibra. Quando è arrivato da noi nel 2004 non era l’Ibra di oggi, ma Vlahovic può diventare come lui.

Cosa ci è mancato finora? Difficile giustificare, non è mai bello trovare alibi. Abbiamo fatto tantissime valutazioni sui giocatori, cosa abbiamo sbagliato noi. Siamo ancora in fase per recuperare e fare una stagione importante. Tutte le cose insieme penso: gli infortuni, seppur pesanti, io vedevo più difficoltà fisiche. Ho visto una squadra macchinosa, pesante, debole nei contrasti. Non ho visto la vera Juve combattiva che deve essere. Rimpianti? Non si piange ora, si combatte per recuperare punti".