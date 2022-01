Inter-Juventus, Nedved si è negativizzato: sarà al Meazza per la Supercoppa

Il vice presidente bianconero era risultato positivo al covid il 6 gennaio ma è guarito e sarà in tribuna questa sera

Il 6 gennaio era risultato positivo al coronavirus . Dopo giorni i giorni di isolamento di routine, Pavel Nedved si è negativizzato al covid19 e per questo sarà con la Juventus a San Siro per la sfida contro l'Inter.

Il vice presidente si è sottoposto al tampone che ne ha accertato la negatività, sarà quindi presente al Meazza per la finale della Supercoppa in programma questa sera alle 21. Non farà invece parte del gruppo bianconero il presidente Agnelli che è positivo al coronavirus.