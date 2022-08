Nedved: “Mercato? Non dobbiamo avere fretta, stiamo valutando di intervenire”

Non dobbiamo accelerare i tempi, stiamo valutando e siamo vigili sul mercato. Dobbiamo valutare bene le necessità, stiamo valutando seriamente di entrare sul mercato visti gli infortuni. Depay? Lo abbiamo guardato, può giocare con Dusan, con Kean e anche esterno. È uno dei nomi che valutiamo. Mercato aperto? Per i giocatori è un disturbo, influisce sulla testa dei giocatori. Stagioni spezzate sono due campionati diversi, totalmente diverso come preparazione. Ho seguito la Juve in tournée si è vista l'impronta di Max e il ritorno del dna della Juve.