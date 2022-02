Juventus, Nedved: “Col mercato mandato messaggio chiaro. In campionato…”

Nel pre-partita di Juventus-Sassuolo, il vice presidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Italia 1

"Le nostre ambizioni non cambiano, la proprietà ci ha dato delle indicazioni precise. Siamo quasi in linea con i nostri obiettivi: bene in Coppa Italia e in Champions, siamo solo in ritardo in campionato. Il tridente contro il Verona sarà quello dell’anno prossimo? Vediamo, abbiamo delle scadenze di contratto di tanti giocatori, il tridente ci è piaciuto tanto, se dovessero continuare così sarà difficile levare loro la maglia da titolare. Però il mister ha in testa dei cambiamenti per la squadra. Il ruolo più adatto per Zakaria? Può fare qualsiasi ruolo a centrocampo, sia come mezzala sia a due davanti alla difesa. Sa giocare in avanti e con le lunghe leve sa rubare palla. Un acquisto azzeccato. Faccio i complimenti per il mercato fantastico. Il messaggio è stato molto chiaro. La proprietà ci ha permesso di intervenire già a gennaio anticipando ora gli acquisti che avevamo programmato per l'estate".