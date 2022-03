Nedved: “Rinnovo Dybala? Non solo lui, c’è un patto che i giocatori hanno accettato”

Il vicepresidente della Juve ha parlato del futuro dell'argentino ad Amazon Prima prima della sfida contro il Villarreal

Dobbiamo trasmettere serenità, i giocatori devono fare una partita da Juve. Vlahovic impressionante, appartiene alla categoria dei campioni. Quando è entrato è cambiata la squadra, lavora tantissimo, è uno da Juve. Giocatori come lui e Locatelli sono esempi, sono quelli che vogliamo, hanno fatto di tutto per venire alla Juve. Sono contento che sono tornati giocatori importanti. Rinnovi? non c'è solo Dybala, ce ne sono altri 5. Abbiamo fatto un patto: aspettiamo, guardiamo prima il campo e rimaniamo concentrati e poi pensiamo ai rinnovi e i ragazzi hanno accettato. Abbiamo tutto il tempo per parlarne".