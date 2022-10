Juventus, Nedved: “Momento inquietante, ma vogliamo reagire. Allegri? Il presidente…”

"Non è mai bello andare in ritiro, ma siamo in una situazione complicata, direi inquietante. Dobbiamo essere tutti uniti e tornare a vincere, a cominciare da questa sera. Sentiamo la pesantezza della maglia, del momento e delle parole del nostro presidente, che ci hanno toccato tutti. Dobbiamo reagire, dobbiamo capire cosa significa stare qui. Abbiamo perso le ultime due partite e questo alla Juventus non si può accettare, dobbiamo reagire come squadra. Dall'esterno arriva tantissima negatività, abbiamo cercato di farli stare tranquilli e spronarli. Bisogna avere cuore caldo e mente fredda. Così si vincono i derby. Allegri? Il presidente è stato molto chiaro: vogliamo uscire da questo momento, ma è una strada lunga e non dipende tutto da una sola partita".