Nela: “Dumfries grandissimo contro gli USA, due assist e gol: migliore in campo”

Intervenuto tra le pagine dell'edizione odierna del Messaggero, Sebino Nela , ex calciatore e oggi commentatore dei Mondiali per la Rai, ha posto questo quesito sull'Olanda: "Dove può arrivare questa nazionale? Non è facile ragionare sopra l'Olanda perché una delle squadre più enigmatiche di questo torneo. Non ruba l'occhio, ma vince. Regala azioni spettacolari come quella del primo gol agli Stati Uniti, con una rete di ventuno passaggi, ma poi si placa. Vogliamo definirla cinica? O sorniona? Sicuramente pare diversa rispetto alle Olande del passato. Meno brillante, ma terribilmente solida.

E' già tra le primo otto del mondo ed è la conferma di una scuola che, dagli anni Settanta in poi, ha scritto pagine importanti nella storia del calcio. Il giocatore del momento è Gakpo. Dumfries è stato grandissimo contro gli Usa, un gol e due assist: migliore in campo. Contro gli statunitensi, si è visto finalmente Depay. Van Dijk non si discute: una certezza. Può e deve dare qualcosa di più De Jong, ma nel suo complesso l'Olanda può ancora progredire. In un gruppo come questo, e torno a Van Gaal, l'esperienza dell'allenatore è fondamentale. Il santone in tre mandati ha collezionato 63 presenze alla guida degli Orange: 41 successi, 18 pareggi e 4 sconfitte. Come si fa a discutere il signor Van Gaal?".