Nela: “Inter? Senza Lukaku e Hakimi sembra non si potesse più giocare, invece…”

Le parole dell'ex calciatore: "Inzaghi sta facendo un lavoro straordinario. L'Inter è una squadra che sa fare molte cose"

Intervenuto alla Domenica Sportiva, Sebino Nela, ex calciatore, ha parlato così della vittoria di ieri dell'Inter sulla Lazio: "Inzaghi sta facendo un lavoro straordinario. L'Inter è una squadra che sa fare molte cose: sa palleggiare, giocano bene tecnicamente, non sbagliano mai. E' solida, tosta: non si preoccupa quando prende gol, continua a giocare. E' una squadra di tutto rispetto. I gol dei difensori? In molti stanno copiando l'Atalanta di Gasperini. Quello che impressiona è il livello di personalità molto alto da parte di tutti. La forza di Inzaghi è quella che prende decisioni e non guarda in faccia a nessuno. Poi è capace di giocare in tanti modi, con lui la Lazio era la squadra che affrontava al meglio tutti gli avversari: Inzaghi è molto bravo. In una città dove sono partiti Lukaku e Hakimi e sembrava non si potesse giocare più a calcio, lui ci ha messo molto del suo".