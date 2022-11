Nela: “Mondiale? Penso che vincerà l’Argentina: Messi meglio di Ronaldo”

Le parole dell'ex calciatore: "Sul piano del calcio puro, penso che Messi abbia dimostrato qualcosa in più. I due sono profondamente diversi"

Tra le pagine dell'edizione odierna del Messaggero, Sebino Nela, ex calciatore, ha parlato così del Mondiale che inizierà questa sera: "I pronostici e i dibattiti mi hanno sempre incuriosito. In tanti dicono: vincerà l'Argentina, Messi non può fallire quest' ultima chance. Lo penso anche io e sarebbe un bell'omaggio nei confronti di Diego, due anni esatti dopo la sua scomparsa. Dopo Maradona, il migliore è stato Messi.