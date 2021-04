Nela: “Napoli-Inter? Gli azzurri devono fare solo una cosa per vincere”

Le parole dell'ex calciatore a proposito del posticipo della prossima giornata di campionato

Sebino Nela, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. “Se il Napoli vuole vincere contro l'Inter deve trovare una soluzione adatta per giocare bene le due fasi. Quando non si è in possesso devono fare tutto il lavoro e quando si è in possesso tutti devono accompagnare. Chi è più adatto può solo deciderlo Rino.