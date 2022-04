Nerozzi: “Allegri con l’Inter cambia assetto tattico per questo preciso motivo”

Le parole del giornalista: "Dybala? Lo strappo è stato metabolizzato, poi non ha firmato ancora per nessuno"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Massimiliano Nerozzi, giornalista, ha parlato così in vista di Juventus-Inter di questa sera: "Diamo tutti il 4-2-3-1 offensivo, ma secondo me ci sarà qualche sorpresa. Secondo me l'unico dubbio può esserci tra Bernardeschi e Morata nei 3 dietro a Vlahovic. Dybala? Lo strappo è stato metabolizzato, poi non ha firmato ancora per nessuno. C'è una ragione per cui Allegri vuole cambiare l'assetto tattico: vuole mettere un uomo su Brozovic, potrebbe essere proprio Dybala, che con Allegri sa rendersi utile".