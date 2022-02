Inter, pericolo nervi. TS: “Inzaghi deve fare da psicologo, c’è un rischio”

I nerazzurri cominciano con una sconfitta il mese di febbraio, che può risultare decisivo ai fini della stagione

Il mese di febbraio, che prevede scontri di altissimo livello tutti in rapida successione (Milan, Roma in Coppa Italia, Napoli e Liverpool in Champions League), comincia nel peggiore dei modi per l'Inter, che si fa rimontare dal Milan e perde un derby per larghi tratti dominato . Il pericolo, come sottolinea Tuttosport, è che questa sconfitta possa portare dei contraccolpi psicologici al gruppo:

"Il "Gran Tour di febbraio", per l'Inter, è iniziato con una bruttissima foratura. «Avremmo voluto affrontarlo iniziando con un risultato diverso questo ciclo di partite, però andiamo avanti...». Sbuffa Simone Inzaghi che oggi ad Appiano dovrà indossare pure i panni dello psicologo per attutire il contraccolpo per un derby prima dominato e poi perso. Il rischio è che la squadra perda tutte le certezze che si è costruita in questi mesi. Sarebbe un guaio grosso considerato che alle porte (martedì) c'è la gara con la Roma in Coppa Italia - con il ritorno di José Mourinho a San Siro per la prima volta da avversario - seguita dalla delicatissima trasferta a Napoli che farà da antipasto alla Grande Notte di Champions contro il Liverpool. Difficile, dopo aver perso il derby, non patire un po' di sbandamento. Per questo l'allenatore ha intimato tutti a non farsi trascinare dalle emozioni negative".