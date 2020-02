Nespoli: “Conte più severo della NASA. Ho portato con me l’Inter nello spazio”

Ospite di Sky Sport 24, Paolo Nespoli, noto astronauta e grande tifoso dell’Inter, ha raccontato la sua passione per i colori nerazzurri, soffermandosi in particolar modo sul momento della squadra di Conte:

“Le performance che Antonio Conte chiede ai suoi giocatori sono maggiori di quelle che la NASA chiede a noi astronauti. Ma ha ragione a fare così. La foto nello spazio con la maglia dell’Inter? Era una foto privata, che non doveva uscire. Era il 2010, l’anno in cui vincemmo tutto. Quando l’ho finalmente messa per scattare un paio di foto private, la NASA non ha riconosciuto la maglia dell’Inter e le ha rese pubbliche. Posso dire che l’Inter, dopo aver vinto tutto, è andata anche nello spazio“.

(Fonte: Sky Sport)