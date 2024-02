"L'Inter non vuole fermarsi. Dopo la decima vittoria consecutiva, i nerazzurri hanno già messo nel mirino l’undicesima e, soprattutto, il +12 in classifica. Che varrebbe come un’ipoteca scudetto, o quasi. La verità è che Lautaro e soci sono in cima ad un’onda, che vogliono continuare a cavalcare. Procedono come una corazzata che spazza via ogni ostacolo, trovando puntualmente il modo di reagire ad ogni difficoltà". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al rendimento dell'Inter, inarrivabile per chiunque in campionato.