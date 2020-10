Inter, nessuna novità per Skriniar: il Tottenham non rilancia l’offerta, resterà a Milano

Milan Skriniar resterà all’Inter: il difensore slovacco, sceso nelle gerarchie di Conte e inserito nella lista dei sacrificabili, è da tempo nel mirino del Tottenham, ma il primo tentativo degli Spurs non è stato considerato adeguato dalla dirigenza nerazzurra. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club londinese non è intenzionato a rilanciare la propria offerta in queste ultime ore di calciomercato:

“Da Londra – sponda Tottenham – non si registrano novità su Skriniar: solamente un’offerta top (magari da 45-50 milioni) potrebbe cambiare il futuro dello slovacco, titolare mercoledì scorso in campionato. Ma anche qui, lo stesso Ausilio è stato chiarissimo“.