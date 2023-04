Nesta: “Inter più forte, ma il Milan è più squadra. Pioli dovrà limitare Brozovic come Lobotka”

"Maldini era apparentemente calmo perché, come ha confessato adesso che fa il dirigente, se lui, capitano, si fosse mostrato agitato, noialtri saremmo andati nel panico. Pirlo era invece indecifrabile come sempre. Io avevo la fortuna di stare in camera con lui in ritiro, perciò dormii benissimo. La prima e forse unica volta in cui ho fatto fatica prima della partita è stata proprio alla vigilia della finale della Champions di quel 2003, contro la Juve. Non era tanto per l’avversario, quanto per il fatto che la Champions, intesa come trofeo, fino ad allora l’avevo vista solo in tv, e invece il giorno dopo l’avrei avuta a portata di mano".