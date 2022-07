Nesta: “Corsa scudetto, Inter la più forte. Lukaku risolve un grande problema”

Prende la parola Alessandro Nesta, ex difensore di Lazio, Milan e Nazionale. Dalla corsa scudetto al mercato, ecco le sue dichiarazioni

Prende la parola Alessandro Nesta , ex difensore di Lazio, Milan e Nazionale. Dalla corsa scudetto al mercato, ecco le sue dichiarazioni principali nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport:

Partiamo proprio dalla coppa più importante. Tra le quattro italiane qual è la più attrezzata per arrivare in fondo?

«L’Inter, poi la Juventus. Il Milan deve aggiungere ancora qualche pezzo importante per fare una Champions diversa, ha iniziato da poco un percorso. Il Napoli ha perso un po’ l’anima. Koulibaly e Insigne sono grandi campioni che tengono unita la squadra anche al di fuori del campo, rimpiazzarli sarà difficile».

«La Juve con tutto quello che spende è costretta a vincere, almeno il campionato. L’anno scorso ha fatto male, adesso è obbligata a conquistare qualcosa di importante. L’allenatore? Alla Juve ormai chi passa fa male: Sarri non andava bene, Pirlo era inesperto, Allegri è tornato e non ha vinto, non vorrei che il problema fosse sempre l’allenatore. Anche la rosa va sistemata, deve essere più funzionale, ultimamente lo è stata poco rispetto al gioco che si voleva fare».