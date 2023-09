Nesti: “Inter beffata dalla presunzione. Il Milan in campo ha più stimoli”

Carlo Nesti, noto giornalista, nel suo spazio per TMW, ha commentato i risultati dell'ultimo turno di campionato per le squadre di vetta: "Differenza di stimoli e di uomini. L'Inter scivola sul Sassuolo, ignorando la lezione impartita dalla Berardi'band alla Juventus. Nonostante il gol di Dumfries, e con la complicità di Sommer, è la presunzione a beffare i nerazzurri. Nei turni infrasettimanali, chi abbassa la guardia è perduto. E' una delle variabili imposte dalle tante partite, nel giro di pochi giorni.

Basta un calo di ritmo, e i verdetti del primo tempo si capovolgono. Il Milan vuole dimostrare, a Cagliari, che le seconde linee sanno brillare. Sull'isola, Okafor e Loftus-Ceek restano a galla nonostante le perplessità della vigilia. Reijnders, Pulisic e Chukweze non sono semplici comprimari. Possono sbagliare, ma hanno nel loro DNA la fantasia. E il Milan B appare una fotocopia da non buttare via, ma da custodire gelosamente. Gli stimoli, in campo, sono superiori rispetto all'Inter".