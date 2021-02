Nesti: “Inter, due casi documentano l’evoluzione. C’è ancora una carta da provare”

L'analisi del giornalista: "Dal 9 dicembre (partita con lo Shakhtar), in campionato, l’Inter ha giocato 14 volte, vincendo 10 volte su 14"

Carlo Nesti, giornalista e telecronista, ha analizzato per TMW il momento dell'Inter dopo la vittoria per 3-0 nel derby col Milan. Questo il commento del collega: "Dal 9 dicembre (partita con lo Shakhtar), in campionato, l’Inter ha giocato 14 volte, vincendo 10 volte su 14. Ora, è una squadra sgravata dalla pressione della Champions League, e anche della Coppa Italia. Miglior attacco e seconda difesa.