Nesti: “L’Inter alterna la ferocia del falco al gracchiare della cornacchia”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Carlo Nesti, giornalista, ha analizzato così il girone d'andata di Serie A: "La "Divina Commedia" del campionato archivia il suo girone d'andata dantesco, per il quale è stato necessario traghettare tutti da una sponda all'altra della sosta-Qatar: la guida di Caronte Napoli è ben salda. Il Milan scivola sempre più in basso sulla scala "a Pioli", come se la rimonta della Roma (da 0-2 a 2-2) l'avesse sgonfiato, al pari di un canotto bucato.