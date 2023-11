Nesti: “Inter nettamente la più forte. Fregandosene dei capricci di Lukaku…”

Nel suo spazio su TMW, Carlo Nesti, storico volto di 90° Minuto, ha parlato dell'Inter e di quello che è il potenziale della squadra nerazzurra al momento prima in classifica. Queste le sue considerazioni: "Al di là dei distacchi minimi della classifica, mi voglio sbilanciare, dicendo che l'Inter è nettamente la squadra più forte del campionato. Se Inzaghi può effettuare, in ogni partita, tutte e 5 le sostituzioni possibili, è perché ha 22 titolari. Nessuno dispone di queste coppie di pari valore, con l'unica eccezione di un attacco meno assortito.

La difesa è la meno battuta, con Sommer nuovo Onana, e Acerbi quercia dai mille rami. Il centrocampo, contro la Roma, si è espresso con una intensità europea, sfoggiando un uomo che per astuzia posizionale vale un centravanti: Frattesi. Sulle fasce laterali, come si fa a considerare una riserva il saettante Carlos Augusto? In attacco, la più bella scoperta del mercato è fregarsene dei capricci di Lukaku, e abbinare Lautaro e Thuram, quest'ultimo in grado di mettere a segno 4 gol e 5 assist in 10 gare. Una punta egoista se deve esserlo, ed altruista quando è necessario".