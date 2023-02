Neuer tende la mano al Bayern, ma il club prepara una maxi multa

Una settimana dopo la controversa intervista di Manuel Neuer in cui criticava aspramente Julian Nagelsmann e i dirigenti del Monaco per l'esonero del suo caro amico Toni Tapalovic da allenatore dei portieri, il tedesco avrebbe cercato di ricomporre la frattura. È quanto rivela la Bild, che ipotizza che la questione sia stata risolta, anche se il club starebbe valutando di multarlo con uno stipendio mensile, che equivarrebbe a 1,6 milioni di euro.

“Per me è stato un duro colpo, quando ero già a terra. Mi sentivo come se il mio cuore fosse stato strappato via. È stata la cosa più brutale che ho vissuto nella mia carriera. E ho sperimentato molte cose.Ma quello che è successo ora è su un altro livello.La gente ha iniziato a piangere. Penso che questo dica tutto. I portieri sono una squadra nella squadra, ma Toni piaceva a tutta la rosa”, aveva dichiarato Neuer nella controversa intervista.