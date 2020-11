Borussia Monchengladbach, Neuhaus: “Contro l’Inter per conquistare gli ottavi di Champions”

Florian Neuhaus, centrocampista del Borussia Monchengladbach, dopo il netto successo sullo Schalke 04 ha parlato al sito ufficiale del club tedesco del prossimo impegno di Champions League contro l’Inter, in programma martedì sera:

“Le partite di Champions League sono per noi momenti clou assoluti, come si può vedere dalle nostre buone prestazioni in campo internazionale. Martedì abbiamo la possibilità di arrivare agli ottavi di finale al Borussia-Park contro l’Inter. Questo è il nostro obiettivo ora“.

(borussia.de)