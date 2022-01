Neville: “Lukaku? Ecco cosa penso. Quando è andato all’Inter non ho versato…”

L'ex difensore del Manchester United commenta la dichiarazioni rilasciate la scorsa settimana dall'attaccante belga

"Onesto e autentico". La pensa così l'ex difensore del Manchester United Gary Neville , a proposito dell'intervista esplosiva che Romelu Lukaku ha rilasciato a Sky Sport la scorsa settimana. "Se fossi un tifoso, allenatore o proprietario del Chelsea, sarei molto deluso da un giocatore che dice cose del genere sul mio club, soprattutto quando ha investito così tanto su di lui. Aspetterei davvero le sue scuse nei prossimi giorni. 'Scusate, non intendevo questo. Sentite, l'ho detto perché mi sembrava così, ma forse avrei dovuto tenerlo per me'. È qualcosa che penso che dovrebbe assolutamente dire. È stato onesto e autentico".

"Allora penso che i suoi compagni lo perdoneranno. I calciatori di solito capiscono queste cose, sono situazioni che spesso hanno dovuto affrontare con se stessi. Non ho versato una lacrima quando è partito per l'Inter. Non ha detto apertamente che voleva andarsene, ma il suo linguaggio del corpo la diceva lunga. Non voleva più stare all'Old Trafford e non dava tutto se stesso. Non è stato molto professionale da parte sua, non credo fosse un vero "giocatore del Manchester United". Davvero un ottimo attaccante. Sentivo che sarebbe esploso altrove, ma non con la maglia dello United".