Neville: “Lukaku? Klopp e Guardiola non lo farebbero giocare nemmeno tra…”

L'ex giocatore commenta il ritorno di Romelu Lukaku in Premier League

Dopo due anni intensi e indimenticabili all'Inter, Romelu Lukaku torna in Premier. Il belga non ha lasciato un buon ricordo dopo la sua esperienza col Manchester United, ma Gary Neville è convinto che al Chelsea segnerà e tanto. "Jürgen Klopp non lo farebbe giocare nemmeno tra un milione di anni", esordisce Gary Neville. "Nemmeno Pep Guardiola lo farebbe. Perché Liverpool e Manchester City non lo vogliono? Perché il suo stile si addice al Chelsea. I Blues negli ultimi 20 anni con Diego Costa e Didier Drogba hanno avuto attaccanti con una forte presenza fisica".

"I tifosi dello United hanno bisogno di una personalità davanti. Edinson Cavani si adatta all'Old Trafford. So che i suoi anni migliori potrebbero essere alle sue spalle, ma lavora molto più duramente di Lukaku. Non dico che sia più forte, Lukaku segnerà 25 gol per il Chelsea in questa stagione. Ma non si adatto allo United e non si adatta bene nemmeno al Liverpool. Penso che alcuni giocatori si adattino a determinati club. All'Inter ha funzionato tutto per Lukaku. Ma non ho dubbi su di lui".