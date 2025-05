Conquistare la Champions spesso spalanca le porte al Pallone d’Oro. Ecco i 10 favoriti secondo la redazione del New York Times

Manca poco più di un giorno alla finale di Champions League 2025, che metterà il punto finale su un’altra stagione entusiasmante del calcio europeo per club.

Conquistare la Champions spesso spalanca le porte al Pallone d’Oro, e Ousmane Dembélé — protagonista con il suo Paris Saint-Germain contro l’Inter a Monaco di Baviera — è uno dei candidati principali. Ma anche in casa nerazzurra non mancano i nomi di peso nella corsa al premio individuale più ambito.

Ecco dunque la classifica dei favoriti stilata da The Athletic, frutto di analisi e opinioni redazionali. La prima versione, pubblicata lo scorso 12 aprile, vedeva Raphinha in vetta, seguito da Dembélé, Lamine Yamal, Harry Kane e Kylian Mbappé.

Questa la nuova Top Ten del New York Times: Raphinha, Dembele, Lamine Yamal, Pedri, Bastoni, Salah, Joao Neves, McTominay, Mbappé, Kane.

Cosa ha fatto da allora?Distinguersi in una semifinale di Champions che ha visto ben 13 gol complessivi non è impresa semplice per un difensore, ma Bastoni ci è riuscito: è stato il più efficace nel tentare di arginare Lamine Yamal, e ne è uscito con una reputazione rafforzata.