Newcastle, Howe: “Pif? Il fair play ha un impatto su di noi e continuerà ad averlo”

Niente botti sul mercato, o meglio solo uno: Botman. Il Newcastle di Pif ha speso 94 milioni di sterline da gennaio, ma adesso la situazione è in stallo. "Il fair play finanziario ha un impatto su di noi e continuerà ad averlo, credo, per un certo numero di anni. Non abbiamo il libero sfogo, la mano libera, che forse è stata percepita dai media, per andare a firmare chi vogliamo e pagare compensi e stipendi esorbitanti. Non siamo in quella posizione e non credo che lo saremo per un po’ di tempo. Dobbiamo essere creativi e intelligenti e cercare di fare le aggiunte giuste entro i vincoli finanziari che abbiamo», ha spiegato il manager dei bianconeri Eddie Howe.