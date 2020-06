Newcastle-Lazaro, l’Inter incrocia le dita: riscatto ancora in bilico, con la sua cessione…

Resta ancora tutto da scrivere il futuro di Valentino Lazaro: l’ex Hertha Berlino, dopo una prima metà di campionato deludente con l’Inter di Antonio Conte, è stato ceduto in prestito a gennaio al Newcastle, che vanta un opzione per l’acquisto a titolo definitivo. Come scrive il Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra spera che l’esterno austriaco possa essere riscattato a fine stagione dai Magpies:”Il riscatto di Valentino Lazaro dal Newcastle rimane in bilico: l’Inter incrocia le dita perché cedere l’austriaco alle cifre pattuite – circa 22 milioni – permetterebbe di rientrare dalla spesa di un anno fa“.