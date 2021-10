PIF-Newcastle, Klopp: “Per la Superlega abbiamo avuto grossi problemi. Il Fpf? Nessuno…”

In conferenza stampa il tecnico ha commentato l'ingresso del fondo saudita in Premier League

In Inghilterra continua a far discutere l'acquisizione del Newcastle da parte del fondo saudita PIF. In conferenza stampa Jürgen Klopp dice la sua sull'ingresso dei sauditi nel club inglese. "Pochi mesi fa abbiamo avuto un grosso problema quando 12 club cercavano di fondare una Superlega. Giustamente poi non è successo. Questo è cercare di creare una super squadra, se vuoi. È più o meno lo stesso". Il tecnico ha anche criticato le autorità calcistiche per non aver chiarito se le regole del fair play finanziario sono ancora attive e se il Newcastle dovrà rispettarle. "Con il modo in cui viene utilizzato il Financial Fair Play al giorno d'oggi, nessuno sa se esiste ancora o meno".