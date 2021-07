UFFICIALE – Barcellona-Neymar, causa legale chiusa amichevolmente: il comunicato

Con un comunicato, il Barcellona ha annunciato di aver chiuso in via amichevole le controversie legali con Neymar

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Barcellona ha annunciato di aver chiuso in via amichevole le controversie legali con Neymar su alcune presunti bonus non corrisposti al calciatore brasiliano, ora al Paris Saint-Germain. Ecco la nota blaugrana:

"L'FC Barcelona annuncia di aver chiuso in via extragiudiziale e amichevolmente diverse controversie civili e lavorative che si erano aperte con il giocatore brasiliano Neymar da Silva Santos Júnior. La società e il giocatore hanno così siglato un accordo transazionale per porre fine ai procedimenti legali pendenti tra le due parti: tre azioni giurisdizionali e una procedura civile. Neymar è stato un giocatore dell'FC Barcelona dalla stagione 2013/14 alla stagione 2016/17. Successivamente, ha firmato per il Paris Saint-Germain, squadra in cui gioca ancora".