Lite con Donnarumma? Neymar smentisce: “Giornalisti incompetenti che vogliono…”

Attraverso una Stories, l'attaccante brasiliano smentisce la notizia su una presunta lite con il portiere

Nessun litigio con Gigio Donnarumma. Il giorno dopo la disfatta del Bernabeu, Neymar usa i social per smentire la notizia di una lite furibonda scoppiata negli spogliatoi con il portiere italiano. "Odio venire qui a parlare di notizie, ma è una bugia. Non c'è stata rissa nello spogliatoio! Giornalisti incompetenti che vogliono farsi pubblicità, provate la prossima volta, ok?".