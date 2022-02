Nibali: “Milan, credo nello scudetto. Pioli e i giocatori facciano come me. L’Inter…”

Il campione del ciclismo, grande tifoso rossonero, parla del derby intervistato da Il Giornale

Gianni Pampinella

Il campione del ciclismo, Vincenzo Nibali, intervistato da Il Giornale, parla del derby. Nibali, grande tifoso rossonero, è fiducioso di poter vincere lo scudetto: "Se credo ancora nello scudetto? Certo che si. Chi fa sport, deve crederci sempre: fino in fondo. Io ho vinto il Giro 2016 che ormai era perso. Tutto sembrava ormai deciso, avevo quasi 5 minuti dall'olandese Kruijswijk che lungo la discesa del Colle dell'Agnello, finì fuori strada. In due giorni sono riuscito con la mia Astana e il mai dimenticato Michele Scarponi, che si sacrificò per me, a vincere una corsa ormai persa".

Getty Images

L'Inter di Simone Inzaghi, con tutto rispetto, non sembra però essere Kruijswijk

«È vero anche questo, sulla carta partono avvantaggiati, perché giocano per lo meno per due risultati utili su tre. Sono una squadra ormai consapevole della loro forza, matura e serena, ma nello sport non si può mai dire. In quel 2016, vinsi un Giro ormai perso, e persi un oro olimpico a Rio: mai dare per acquisito un risultato».

Quando è stato l'ultima volta a San Siro?

«Era il 2019, si giocava Milan-Inter, e la squadra di Antonio Conte vinse 2-0 con reti di Brozovic e Lukaku. Tornai piuttosto scornato, tra gli sfottò da parte di tanti parenti nerazzurri, ad incominciare dallo zio Franco, un inguaribile ultrà».ù

E se dovesse vincere l'Inter

«Per noi si farà più difficile, ma è chiaro che si deve proseguire a testa bassa, come facciamo noi corridori. Mai darsi per vinti fin quando non si è tagliato il traguardo».

(Il Giornale)