Nicol (ex Liverpool): “Lukaku? C’è un motivo se non gioca per Barça o City. Lui e l’Inter…”

Steve Nicol, ex giocatore del Liverpool e oggi opinionista per la ESPN, non è stato affatto tenero nei confronti di Romelu Lukaku e dell’Inter. “Il Manchester United non ha commesso errori nel vendere Lukaku. C’è un motivo per cui Lukaku non gioca per il Barcellona, il Real Madrid, il City, il Liverpool o il PSG. E cioè: non gioca ai massimi livelli. Quando è uscita la notizia che Lukaku sarebbe stato venduto, quelle squadre non volevano avere niente a che fare con lui. Se vuoi giocare per queste squadre, devi raggiungere un certo livello. E Lukaku e l’Inter sono un gradino più in basso, purtroppo è solo la verità“, ha sentenziato Nicol.

(voetbalprimeur)