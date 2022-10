Nicola: “Inter la più forte e completa della Serie A. Candreva domani…”

Prende la parola Davide Nicola in casa Salernitana verso la sfida contro l’Inter di domani. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa: "Fazio non ce la fa. Vengono con noi Bohinen e Lovato. Radovanovic è squalificato e resta a casa. Candreva mezzala? Non sono d'accordo che da esterno sia sottoposto ad un super lavoro. Ci sono gare in cui deve sudare di più in fase di non possesso, ma fa parte del gioco del calcio. I suoi dati sono impressionanti, è monitorizzato ogni giorno e può agire in tutti i ruoli. Lo sposto in altri ruoli solo in caso di grosse emergenze, viceversa darei un segnale non positivo alla squadra.