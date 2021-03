Nicola: “Difficile che l’Inter lasci punti per strada. Noi determinati a…”

Alla vigilia di Torino-Inter, Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara

Alla vigilia di Torino-Inter, Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara. Queste le dichiarazioni del tecnico granata: "Incontriamo una grande squadra con un ottimo allenatore. Difficile che l’Inter lasci punti per strada ma noi siamo determinati a far sì che ciò avvenga, perché ne abbiamo bisogno. Sappiamo di affrontare una squadra con grande organizzazione e grande mentalità. Li abbiamo studiati e sappiamo chi incontreremo".